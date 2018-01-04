Сумчанка стала чемпионкой Европы по биатлону

Если в одиночной эстафете украинская команда показала лишь 12-ое время, то в классической стала чемпионом. Первой за сборную бежала и стреляла сумчанка Юлия Журавок. Также в составе нашей команды выступали Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
Смешанная эстафета
1. Украина (0+6) 1:11:40.1
2. Россия (0+9) +11.7
3. Норвегия (0+4) +33.2
Министерство молодежи и спорта Украины мониторит ситуацию, которая сложилась с жильем биатлонистки Анны Кривонос в ее родном городе Глухове....
0,5 секунды – именно столько не хватило Юлии Журавок для того, чтобы первый день чемпионата Европы в Италии наша команда...
По окончании гонок преследования в Антхольце, окончательно определилась заявка нашей команды на Олимпийские Игры....
Сегодня, 11 января, в немецком Рупольдинге прошла женская индивидуальная гонка в рамках пятого этапа кубка мира....
Сумчанка Вита Семеренко совершила невероятный прорыв, поднявшись с 22-го места на третье....