Сумчанка стала чемпионкой Европы по биатлону Сегодня, 28 января, в итальянском Риднау прошли смешанные эстафеты.

Если в одиночной эстафете украинская команда показала лишь 12-ое время, то в классической стала чемпионом. Первой за сборную бежала и стреляла сумчанка Юлия Журавок. Также в составе нашей команды выступали Ирина Варвинец, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Смешанная эстафета

1. Украина (0+6) 1:11:40.1

2. Россия (0+9) +11.7

3. Норвегия (0+4) +33.2