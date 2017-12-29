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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34596

Стали известны скандальные подробности гибели чиновника на охоте под Сумами

В смертельной охоте, во время которой погиб заместитель председателя Лебединской райгосадминистрации Иван Легкой, принимали участие 9 человек, а подозреваемым в убийстве является частный предприниматель Сергей Коваленко.

Об этом на своей странице Facebook написал журналист, советник главы МВД Станислав Речинский.

"В воскресенье в Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации Ивана Легкого.

Немного деталей. Всего на охоте вместе с егерем было 9 человек. Охотились на кабана. Покойный —зампред Лебединской райгосадминистрации Иван Легкой. Подозреваемый в убийстве – частный предприниматель Сергей Коваленко. Также на охоте присутствовали – прокурор Сумской городской прокуратуры Рекуненко Борис Павлович, старший оперуполномоченный Управления защиты экономики УМВД в Сумской области Кисель Евгений Вдалимирович, частный предприниматель Иваницкий Олег Васильевич, пенсионер Лагуткин Юрий Леонидович, Ломинский Владимир Ильич, водитель предриятия «Полтавагазводобування», егерь и сын убитого.

Подозреваемый стрелял вдоль номеров, что является грубейшим нарушением правил охоты. А еще более диким является то, что стрелял он картечью. Что строжайше запрещено на всей территории Украины. Плюс, сейчас не сезон охоты на кабана. Ну и состав «охотничков» показателен. Чиновник райгосадминистрации, прокурор, мент-экономист и частные предприниматели. Жаль, что картечь убила только одного.

Ну и несколько вопросов в догонку. Наивных. Почему егерь не воспрепятствовал этому многоэпизодному нарушению законодательства, но участвовал в нем? Почему прокурор, мент и чиновник администрации участвовали в этом преступлении? И как вы думаете, при такой тесной дружбе, будет ли прокурор видеть какие-либо нарушения в действиях чиновников райадминистрации? В действиях полицейского? Будут ли участвовавшие в совместной охоте предприниматели выполнять законодательство Украины или нет, надеясь на помощь друзей по охоте? Или эти незаконные охоты -- это мини-случай круговой поруки? Когда все замазаны в преступлениях и поэтому друг друга всегда будут покрывать?

Круговая порука. И ведь не только в райцентре Сумской области, а по всей стране. Все замазаны и все друг друга покрывают", - написал Речинский.

Право Несчастный случай Охота Убийство
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