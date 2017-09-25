В Сумах на козырьке подъезда нашли труп женщины

Около 15:30 родные погибшей обратились в полицию и сообщили, что 41-летняя женщина пошла в церковь и не возвращалась домой более 4 часов. Обратиться в правоохранительные органы были вынуждены, потому что раньше женщина говорила о намерениях покончить с жизнью, пишет СТС.
Уже через час на линию 102 поступило сообщение о том, что на козырьке подъезда по ул. Вячеслава Чорновола нашли труп. По описанию она похожа на пропавшую. Правоохранители, вызвав родных на место происшествия, установили личность погибшей. Ею и оказалась родная заявителей.
В пгт Липовая Долина погиб 10-летний школьник. Предположительно мальчик совершил самоубийство....
Как уточнили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области сегодня утром, личность повесившегося вчера мужчины установлена. Им оказался 34-летний житель...
В воскресенье вечером на дереве на пр. Лушпы, 4 сумчанин обнаружил висящее тело....
Трагедия произошла сегодня утром, 17 октября....
Сегодня, 25 сентября, около полудня по адресу ул. Героев Крут, 46Б из окна 10-го этажа выбросилась женщина 1955 г.р....