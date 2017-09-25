В Сумах на козырьке подъезда нашли труп женщины В полиции предполагают, что сумчанка совершила самоубийство.

Около 15:30 родные погибшей обратились в полицию и сообщили, что 41-летняя женщина пошла в церковь и не возвращалась домой более 4 часов. Обратиться в правоохранительные органы были вынуждены, потому что раньше женщина говорила о намерениях покончить с жизнью, пишет СТС.

Уже через час на линию 102 поступило сообщение о том, что на козырьке подъезда по ул. Вячеслава Чорновола нашли труп. По описанию она похожа на пропавшую. Правоохранители, вызвав родных на место происшествия, установили личность погибшей. Ею и оказалась родная заявителей.