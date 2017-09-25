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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах на козырьке подъезда нашли труп женщины

В полиции предполагают, что сумчанка совершила самоубийство.

Около 15:30 родные погибшей обратились в полицию и сообщили, что 41-летняя женщина пошла в церковь и не возвращалась домой более 4 часов. Обратиться в правоохранительные органы были вынуждены, потому что раньше женщина говорила о намерениях покончить с жизнью, пишет СТС.

Уже через час на линию 102 поступило сообщение о том, что на козырьке подъезда по ул. Вячеслава Чорновола нашли труп. По описанию она похожа на пропавшую. Правоохранители, вызвав родных на место происшествия, установили личность погибшей. Ею и оказалась родная заявителей.

Право Самоубийство
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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