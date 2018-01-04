В горсовете интересуются: открыли ли дело по стулу мэра Сум Сумская мэрия подала заявление в полицию об оскорблениях и порче имущества во время скандального исполкома 16 января.

Сегодня, 29 января, начальник правового управления Сумского горсовета поинтересовался у представителей полиции судьбой заявления.

- На прошлой неделе мы обратились к вам с заявлением за подписью управляющего делами исполкома относительно событий, которые были на заседании исполнительного комитета 16 января, - поведал он. – Там был случай, когда выхватили стул из-под городского головы. Скажите, пожалуйста, открыто ли уголовное производство? Какие действия были сделаны за это время? Какая перспектива этого дела? Было достаточно много свидетелей, которые могли бы предоставить информацию.

- Сейчас я не готов ответить, давайте я доложу на следующем аппаратном совещании, - ответил старший инспектор отдела мониторинга Сумского городского отдела полиции при ГУ Национальной полиции в Сумской области Юрий Мокруха.

- Если возможно, в течение недели, - попросил О.Чайченко. – И еще один вопрос, возможно, риторический: если бы на Совете национальной безопасности из-под президента выхватили стул, было бы открыто уголовное производство?

- Вы не о том говорите, - повреждение имущества, - подключился мэр Сум Александр Лысенко. – Не важно, из-под кого, из-под чего – повреждение имущества.

- Заявление о том, что были и оскорбления, и что было повреждено имущество, - уточнил г-н Чайченко.

- За оскорбление не переживайте, а вот срывать работу и повреждать имущество. Это же имущество за какие средства покупалось?

- Государственные.

- Вот. Так что об этом и спрашиваем…

Напомним: 16 января на внеочередном заседании исполкома в ходе обсуждения вопроса о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте неизвестные пытались надеть на голову мэру урну, а также выхватили из-под него стул. Полиция, которой было как никогда много на заседании, быстро разъединила членов исполкома и зал, где находились чиновники, журналисты и противники повышения тарифов.