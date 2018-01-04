В Сумах отклонили петицию по гуманному обращению с животными Сумчанка Лариса Четвертак 25 января подавал онлайн-петицию по поводу гуманного обращения с бездомными животными, однако ее отклонили.

«Ваша петиція «Сумам – бути гуманним до тварин містом!» була відхилена.

Порушені у петиції питання вже вирішуються як на місцевому, так і на державному рівні, у тому числі щодо проведення заходів з біостерілізації, реєстрації, утримання тощо. Ці функції покладені на КП «Центр догляду за тваринами» СМР.

Знущання над тваринами заборонено на законодавчому рівні. На порушників чекає кримінальна відповідальність. 4 серпня 2017 року в Україні набув чинності закон про посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. 22 червня Верховна Рада прийняла закон №5119-1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження гуманного ставлення до тварин).

Законом доповнено Кримінальний кодекс та Кодекс про адміністративні правопорушення статтею "жорстоке поводження з тваринами".

Відповідно до прийнятого закону, жорстоке поводження визначається як "знущання над тваринами, в тому числі бездомними, що спричинило муки, що завдало їм фізичні страждання, тілесні ушкодження, каліцтва або призвело до загибелі". Також мова йде про нацьковування тварин одна на одну і на інших тварин, залишення домашніх і сільськогосподарських тварин напризволяще, в тому числі порушення правил утримання тварин.

Побої, знущання над тваринами тягнуть за собою штраф від 3400 до 5100 грн з конфіскацією тварини, якщо її життю є загроза.

У разі колективних знущань, повторного випадку знущання - штраф збільшується від 5100 грн до 8500 грн або адмінарешт до 15 діб з конфіскацією тварини в разі потреби.

Якщо поліція кваліфікує жорстоке поводження з твариною за статтею Кримінального кодексу, винуватцю в залежності від наслідків (загибель тварини) загрожує обмеження позбавлення волі від шести місяців до 3 років. За вбивство тварини в присутності дитини - обмеження позбавлення волі строком 3-5 років.

Передбачено також покарання до 8 років позбавлення волі, якщо зловмисник зробив це з особливою жорстокістю (повторно, колективні знущання, стосовно двох і більше тварин).

Також повідомляємо, що Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» за органами місцевого самоврядування не закріплені повноваження щодо визнання представників міської фауни повноправними жителями», - пришле ответ сумчане из Сумського горсовета.

А вот и сама петиция:

«Петиція до міського голови м.Суми Олександра Лисенка.

В містах Києві, Одесі, Львові вже прийнято Програму контролю за утриманням домашніх тварин та регулюванням кількості безпритульних тварин гуманними методами на 2017-2019 роки. Вже (в Києві) розпочато будівництво міського Центру захисту тварин європейського зразка та пунктів тимчасового утримання домашніх тварин.

Що ж ми маємо в нашому місті? На сесії міськради 26 жовтня 2016 року депутати підтримали проект рішення «Про утворення комунального підприємства «Центр догляду за тваринами», яке повинно було створювати сприятливі умови для співіснування людей та тварин у місті, здійснювати контроль за дотриманням Правил утримання тварин та проводити просвітницьку діяльність щодо гуманного відношення до тварин, яке б регулювало гуманними методами чисельність безпритульних тварин у Сумах. Про стан облаштування притулку для бездомних тварин на апаратній нараді 6 лютого 2017 року звітував міському голові Олександру ЛИСЕНКУ директор КП «Сумижилкомсервіс» Сергій СИТНИК. КП «Сумижилкомсервіс» готово було передати все обладнання, яке є на підприємстві, для притулку бездомних тварин.

Після цієї наради місцева влада прийняла рішення щодо створення комунального підприємства «Центр догляду за тваринами» СМР, призначила керівником Руденко В. Директор притулку пообіцяв, що вже до кінця 2017 року заклад повноцінно запрацює. Тут буде вестися реєстрація як безпритульних, так і домашніх тварин, здійснюватиметься відлов та стерилізація, а головне те, що тварини матимуть прихисток і не становитимуть небезпеку для сумчан., Однак до цього часу спостерігається ситуація, коли лише місцеві волонтери по факту надають допомогу безпритульним тваринам.

Наразі виникла жахлива тенденція до збільшення кількості випадків знущання над котами та собаками, масовими отруєннями тварин в місті. Страждають не тільки безпритульні тварини, а й свійські улюбленці.

З метою захисту тварин від жорстокого поводження, необхідно визнати вуличних собак та котів частиною екосистеми міста Суми та заборонити їх безпричинний вилов та вбивства. Взявши за приклад практику м. Львова, м. Варшави та інших європейських міст, слід дозволити їм вільно жити та пересуватися в місті.

Водночас, слід приділити увагу питанню їхнього розмноження, а саме проведенню заходів з гуманної біостерилізації, вакцинації, реєстрації та облаштування домівок.

Що потрібно зробити? Відповідною ухвалою міської ради проголосити собак і котів співмешканцями м.Суми - повноправними вільними жителями. Внести відповідні зміни до правил благоустрою, правил утримання будинків та прибудинкової території, зробити відповідні доповнення до міської програми утримання тварин у місті.

Сумам – бути гуманним до тварин містом!».

Напомним: у КП «Центр ухода за животными», который был создан более года назад, только в июне 2017 года появился директор, а помещения так и не выделили… Тем временем последнее время участились случаи отравления бездомных собак…