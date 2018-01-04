В Сумах участились случаи отравления собак За последние дни зафиксированы несколько случаев отравления бездомных собак в центре города.

Вопрос обсуждали сегодня, 29 января, на аппаратном совещании в мэрии.

- Я хотел бы обратить внимание и национальной и патрульной полиции, за последние буквально несколько дней все знают о случая травли собак по городу, - начал директор КП «Центр ухода за животными» Владимир Руденко. - Очень много случаев. Полиция приезжает, посмотрели: да, собака, умерла, развернулись и поехали. Еще прошлым летом я лично писал заявление в полицию по поводу травли собак на ул. Петропавловская, Соборной и Воскресенской. Приходила полиция, говорили, что поднимут показания камер на ресторане, где могло быть заснято преступника. До сих пор ничего не сделано. Снова защитники обратились к полиции по поводу травли собак на Воскресенской, и снова ничего. Даже не говоря о собаках, этот яд разносится на обуви по домах, квартирах. Дома ,кроме котов, собак, есть маленькие дети и т.д. Это может быть большой проблемой для города. Поэтому я хотел бы, чтобы полиция более тщательно к этому относилась. Если зоозащитники обращаются, они им говорят: берите собаку, везите на вскрытие, доставайте яд, который у нее там в желудке, везите яд куда-то в Харьков на анализ и т.д. Я думаю, что это неправильный подход. С таким подходом у нас проблема не решится.

- Я думаю, не нужно объяснять полиции, как это делается, - подключился мэр Сум Александр Лысенко. – Тот, кто отравил собак, он 100% живет в том же доме. Я думаю, что найти путем оперативных каких-то методов можно.

- Я объясню, - встал командир батальона управления патрульной полиции в Сумской области Юрий Паращук. - Патрульная полиция приезжает на вызов. Если есть признаки уголовного правонарушения, мы вызываем следственно-оперативную группу. Дальше занимается горотдел. То есть мы не проводим оперативно-розыскных мероприятий. То, что мы можем сделать в первые минуты после преступления, мы делаем. В дальнейшем материалы передаем в Сумского городской отдел полиции, а они уже продолжают. Мы знаем о ситуации, у нас экипажи сориентированы. Если выявим такой факт, то будем ловить.

- Давайте на следующем аппаратном совещании поднимем еще раз этот вопрос, - подытожил мэр.