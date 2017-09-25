Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 123, из них раскрыты – 58, а именно: 1 факт телесных повреждений, 2 грабежа, 29 краж, 4 мошенничества, выявлены 2 факта незаконного оборота оружия и 20 фактов незаконного оборота наркотиков. Также за прошлую неделю составлены 125 протоколов об административных правонарушениях.
За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 2125 вызовов и заданий, из них по линии «102» – 1568. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 405 админматериалов, из них 13 – за вождения в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 54 админматериала. Кроме того, задержаны 28 преступников. Раскрыты по горячим следам 22 преступлений.
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1523 (за предыдущую неделю 1265) заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1265 заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1240 (за предыдущую неделю – 1084) заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1084 (за предыдущую неделю – 1196) заявлений и сообщений....
По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1196 (за предыдущую неделю – 1304) заявлений и сообщений....