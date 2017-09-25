Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1565заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 123, из них раскрыты – 58, а именно: 1 факт телесных повреждений, 2 грабежа, 29 краж, 4 мошенничества, выявлены 2 факта незаконного оборота оружия и 20 фактов незаконного оборота наркотиков. Также за прошлую неделю составлены 125 протоколов об административных правонарушениях.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 2125 вызовов и заданий, из них по линии «102» – 1568. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 405 админматериалов, из них 13 – за вождения в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 54 админматериала. Кроме того, задержаны 28 преступников. Раскрыты по горячим следам 22 преступлений.