Сумчан призывают не оставлять «подснежники» на дорогах

Вопрос подняли сегодня, 29 января, во время аппаратного совещания в мэрии.
- Я хочу обратиться и к сумчанам, и к полиции, - начал мэр. – Мы ожидаем почти на неделю снегопады. Техника будет работать ночью. Но что нам мешает работать ночью, чтобы почистить нормально дороги? Это оставленные машины вдоль дорог. Нужно обращать внимание на то, что, во-первых, ваша машина будет вся в снегу, и будет ее сами утром спасать из снежного плена, а во-вторых, вы просто мешаете чистить. А если это еще и возле остановки, то мы не сможем нормально почистить.
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