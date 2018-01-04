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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41287

Сумчан призывают не оставлять «подснежники» на дорогах

Мэр Сум Александр Лысенко призвал владельцев автотранспорта не оставлять свои машины на ночь на дорогах.

Вопрос подняли сегодня, 29 января, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Я хочу обратиться и к сумчанам, и к полиции, - начал мэр. – Мы ожидаем почти на неделю снегопады. Техника будет работать ночью. Но что нам мешает работать ночью, чтобы почистить нормально дороги? Это оставленные машины вдоль дорог. Нужно обращать внимание на то, что, во-первых, ваша машина будет вся в снегу, и будет ее сами утром спасать из снежного плена, а во-вторых, вы просто мешаете чистить. А если это еще и возле остановки, то мы не сможем нормально почистить.

Общество Подснежники Уборка снега
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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