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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27131

В Сумах резко увеличилось число травмированных

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 533 человека.

Это больше на 60,2% чем на предыдущей неделе - 321, в том числе количество травмированных детей - 103 (за предыдущую неделю - 60).

Из 533 травм: бытовых - 257, уличных - 241, производственных – 2, дорожно-транспортных - 4, спортивных - 1, других - 28.

Из 257 бытовых травм: переломов - 32, травм связок - 47, ран - 74, вывихов - 15, другие - 89 (на прошлой неделе - 223).

Из 241 уличных травм: переломов - 102, травм связок – 26, ран - 55, вывихи - 11, другие - 47 (на прошлой неделе - 85).

Общество Травматизм
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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