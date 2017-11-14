Создание «Барановского парка» под вопросом Чтобы создать «Барановский парк», нужно обратиться в облгосадминистрацию.

Вопрос обсуждали сегодня, 29 января, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Связались мы с Сумским лесным хозяйством, - начал директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко. – Предоставлены копии материалов городского благоустройства, согласно которым территория Барановки является землями лесохозяйственного назначения. Согласно Лесному кодексу, данные земли в государственном имуществе, поэтому Сумской горсовет не является распорядителем земель лесохозяйственного назначения.

- Все равно, давайте рабочую группу создадим и обратимся к распорядителям, чтобы достигнуть нашей цели, - предложил мэр Сум Александр Лысенко. – Давайте обратимся к облгосадминистрации, пусть создадут там соответствующую зону, как на Басах. Чтобы выяснить, действительно ли там завелись эти жучки и ничего нельзя сделать, кроме как вырубить все под корень? И второе – я понимаю, что Лесной кодекс, что государственная собственность, но мы должны контролировать то, что происходит на территории нашего города. Через неделю мне доложите: рабочая группа выяснила, чтобы с документами. А по Басовскому парку кто принимал решение?

- Если не ошибаюсь, областной совет.

- Давайте и здесь так сделаем.