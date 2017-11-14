Создание «Барановского парка» под вопросом

Вопрос обсуждали сегодня, 29 января, во время аппаратного совещания в мэрии.
- Связались мы с Сумским лесным хозяйством, - начал директор департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий Клименко. – Предоставлены копии материалов городского благоустройства, согласно которым территория Барановки является землями лесохозяйственного назначения. Согласно Лесному кодексу, данные земли в государственном имуществе, поэтому Сумской горсовет не является распорядителем земель лесохозяйственного назначения.
- Все равно, давайте рабочую группу создадим и обратимся к распорядителям, чтобы достигнуть нашей цели, - предложил мэр Сум Александр Лысенко. – Давайте обратимся к облгосадминистрации, пусть создадут там соответствующую зону, как на Басах. Чтобы выяснить, действительно ли там завелись эти жучки и ничего нельзя сделать, кроме как вырубить все под корень? И второе – я понимаю, что Лесной кодекс, что государственная собственность, но мы должны контролировать то, что происходит на территории нашего города. Через неделю мне доложите: рабочая группа выяснила, чтобы с документами. А по Басовскому парку кто принимал решение?
- Если не ошибаюсь, областной совет.
- Давайте и здесь так сделаем.
Полицейские Великописаревского отделения полиции задокументировали факт похищения древесины из лесного массива, вблизи села Вольное....
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение проработать вопрос создания Барановского парка....
Полицейские Сумского района задокументировали факт похищения древесины твердых пород с лесополосы вблизи села Чернецкое....
В Глуховском районе полицейские совместно Государственной экологической инспекцией разоблачили 42-летнего жителя района, который занимался незаконной вырубкой леса....
В Глуховском районе полицейские совместно с охранником лесного хозяйства разоблачили 29-летнего жителя района, который занимался незаконной вырубкой леса....