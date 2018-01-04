Ночью сумчанам отключат воду КП «Горводоканал» сообщает о прекращении водоснабжения.

В ночь с 30 на 31 января будет приостановлена работа Лепеховской и Ново-Оболонской насосных станций. Остановка водозаборов обусловлена необходимостью выполнить аварийно-ремонтные работы по замене трех задвижек на пересечении ул.Школьная и ул. В.Чорновола и на пересечении ул. Роменская и ул. 20 лет Победы. Водозаборы не будут работать с 22:00 до 5:00.

В ночное время воды не будет в домах жителей района Тепличного, Добровольной, Тимирязевки, ул. Г.Кондратьева, ул. Гамалия, ул. Петропавловская, ул. 20 лет Победы, ул. Соборная, ул. Ильинская, ул.С. Бандеры, ул.Нахимова, ул.Белопольськое шоссе и прилегающих к ним, а также Роменского микрорайона, с. Сад.

Коммунальщики рекомендуют заблаговременно сделать необходимый запас питьевой воды.

Утром 31 января водозаборы будут запущены в работу, водоснабжение будет восстановлено.