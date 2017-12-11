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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29148

Сумчане стали больше болеть ОРВИ

На прошлой неделе заболеваемость на ОРВИ увеличилась на 16%.

Об этом сегодня, 29 января, во время аппаратного совещания в мэрии доложила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- По данным еженедельного мониторинга, за прошлую неделю заболели ОРВИ 1430 (на предыдущей неделе 1231), - доложила она. – Среди заболевших 65% - дети. 35% - дети школьного возраста. Самый большой рост заболеваемости среди учеников школ №21, 24, 29, классической гимназии. В связи с достижением порогового уровня заболеваемости Сумская областная гимназия-интернат для талантливых и творчески одаренных детей приостановила учебный процесс, потому что заболевамость там составляет 27,6% среди всех учеников.

Заболеваемость ниже эпидпорога на 20%. Госпитализировано 77 человека, 87% - дети. 

Общество ОРВИ
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