В Конотопе во время ликвидации пожара в доме спасатели эвакуировали 2 человека

О возгорании сообщили соседи. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду одного из местных заводов.
Прибыв на вызов, пожарные установили, что огнем охвачена большая часть крыши деревянного дома. Из-за сильного задымления внутри спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. При проведении разведки в соседней с очагом горения комнате было обнаружено хозяина дома 1979 г.р. и его сожительницу 1976 г.р., которые спали. Бойцы Службы спасения помогли людям безопасно выйти на свежий воздух, медицинская помощь никому не понадобилась. Параллельно с этим проводилась ликвидация пожара. Существовала угроза перекидывания огня на расположенный рядом жилой дом соседей. Для бесперебойной подачи воды на тушение автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 1 км от места происшествия.
В 14:32 пожар был локализован, пожарные не допустили его дальнейшего распространения, в 16:12 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 автомобиль добровольной пожарной команды.
Вследствие возгорания уничтожено перекрытие на площади 50 кв. м, кровля на площади 70 кв. м, повреждены стены на площади 90 кв. м.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяина. Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и максимально осторожными в обращении с огнем. При обнаружении признаков пожара немедленно звоните в Службу спасения по телефону «101».
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