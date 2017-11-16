Под главой Лебединской РГА зашаталось кресло Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко выразил соболезнования семье погибшего заместителя главы Лебединской райгосадминистрации Ивана Легкого и отметил, что глава райгосадминистрации Виктор Химич не справляется со своими обязанностями.

«У Вас в районе происходит беззаконие. Это не первый трагический случай - аналогичная ситуация на Лебединщине уже была в 2015 году. Я неоднократно предупреждал руководителей района о персональной ответственности. Поэтому Виктору Химичу, который до сих пор не вышел со мной на связь, необходимо подумать о целесообразности своего пребывания в должности», - обратился к руководителям Лебединского района Николай Клочко.

По его словам, на Сумщине, к сожалению, отдельными лицами искусственно создаются ситуации, которые несут угрозу здоровью и жизни граждан, поэтому ответственность за безопасность в районе лежит на представителях структурных подразделений и, особенно, на головах райгосадминистраций. В частности, Николай Клочко отметил соблюдении правил безопасности во время охоты, поскольку, по предварительным данным, трагический случай произошел из-за нарушения правил охоты.

Он дал поручение в течение недели сделать комплексную проверку Лебединской райгосадминистрации, обратить внимание на проблемные вопросы обеспечения подразделений Вооруженных Сил Украины, в частности размещение на постоянное место дислокации 27-й бригады.

Кроме этого, мэр Лебединая Александр Баклыков обратился к Николаю Клочко с просьбой выходить на государственный уровень и запрещать охоту и отметил: «Кому не хватает адреналина, то добровольцы в зоне АТО всегда нужны».

Напмоним: замглавы районной администрации Иван Легкий погиб 28 января во время охоты в лесном массиве с. Московский Бобрик Лебединского района. Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Убийство», однако не исключают вероятность несчастного случая.