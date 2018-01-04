В Шостке определили чемпиона Украины по индорхоккею 26-28 января Шостка принимала заключительный тур чемпионата Украины по индорхоккею среди мужских команд.

В чемпионате принимали участие 8 команд, в том числе шосткинская КДЮСШ «Барса». 26 января закончилась первая часть чемпионата, игры группового турнира. Каждая команда сыграла с каждой по одному разу. А 27 и 28 января команды играли финальные игры. По результатам группового турнира, образовалось две группы. Первая разыгрывала места с 1 по 4, вторая с 5 по 8. Чемпионат прошёл интересно и зрелищно. Было много интересных и интригующих поединков.

В результате турнира многократный чемпион Украины, команда «Олимпия-Колос-Секвойя» из Винницы вернул себе звание чемпиона Украины. В прошлом году их ближайшие друзья-соперники, земляки, команда «ШВСМ-Олимпия» сумели отобрать чемпионский титул. Поэтому в этом чемпионате «ОКС» жаждал реванша, что им и удалось. Лидер одержал убедительную победу, не проиграв ни одной встречи. В составе чемпионов выступал воспитанник КДЮСШ «Барса» Данила Якибюк.

Команда КДЮСШ «Барса» показала неплохой результат. Наш коллектив состоит только из шосткинцев, воспитанников ДЮСШ, проходящих обучение в ДЮСШ и уже её закончивших. Также за команду играют, ведут её вперёд, увлекают личным примером тренера Махотков Вячеслав и Мороз Илья. Получается сплав молодости и опыта. Очень помог команде Олег Белясник, воспитанник КДЮСШ, прошедший школу выступлений за клубы Винницы, а ныне завершивший спортивную карьеру. Олег откликнулся на призыв тренеров помочь команде и оказал существенную помощь в достижении результата. В итоге команда КДЮСШ «Барса» заняла 5-ое место в чемпионате Украины среди мужских команд высшей лиги. Были заиграны 14- и 15-летние игроки, сын тренера Махотков Егор, игроки Колиенко Костя, Яковенко Ростислав, Богданов Максим. Ворота защищал Головчук Богдан 2003 года рождения. Парни не растерялись в компании взрослых, играли смело, самоотверженно. Очередное поколение проходит боевое крещение.

Кстати, в этом чемпионате воспитанники «Барсы» играли за оба винницких клуба, призёра чемпионата, за ХК «Политехник» г.Коростень, за команду «ШВСМ-ДЮСШ» г.Черновцы. А наш Самойленко Егор, выступающий за клуб «Политехник» получил приз лучшего вратаря чемпионата.

Итоги чемпионата:

1. ХК «ОКС – ШВСМ – ЦОП» г.Винница тр. Мазур Павел

2. ХК «ШВСМ – Олимпия» г.Винница тр. Касянчук Николай

3. ХК «ШВСМ – Старт» Бердичевский район тр. Черкас Андрей, Мокрицкий Евгений

4. Сборная Черкасской области тр. Бухольский Анатолий

5. КДЮСШ «Барса» г.Шостка тр. Яковенко Игорь, Махотков Вячеслав, Мороз Илья

6. ХК «Политехник» г.Коростень тр. Машталир Александр, Мазур Сергей

7. ОСДЮСШОР «Олимпия» г.Винница тр. Кулеша Александр

8. «ШВСМ – ДЮСШ» г.Черновцы тр. Коблюк Юрий

Лучший вратарь – Самойленко Егор ХК “Политехник” г.Коростень

Лучший бомбардир – Дячук Сергей ХК ШВСМ “Олимпия” г.Винница 38 мячей

Лучший игрок – Дяченко Александр ХК ОКС-ШВСМ-ЦОП г.Винница