В Глухове молодежь обокрала кафе «Оригинальный» способ организовать застолье за чужой счет придумали молодые люди из Глухова. Отдыхая в одном из местных кафе, компания заказала «мясную тарелку», спиртное и безалкогольный напиток. А потом, не расплатившись, потихоньку вынесли все заказанное из помещения.

В Глуховский отдел полиции с заявлением о краже обратился 30-летний владелец одного из местных кафе. Мужчина рассказал: посетители его заведения похитили продукты питания и спиртное.

Вызванные на место происшествия полицейские выяснили обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему. Подозреваемыми оказались трое местных жителей, которые накануне отдыхали в кафе. Именно они заказали за свой столик водку, бутылку безалкогольного напитка и мясное ассорти. Минут через двадцать после этого компания покинуло заведение, но не с пустыми руками: мало того, что они не оплатили свой заказ, но еще и «прихватили» его с собой.

Один из этих молодых людей, 21-летний глуховчанин, признался: в баре друзьям стало скучно, поэтому у них возникла идея всем вместе со своим заказом выйти на свежий воздух и «оторваться по полной».

Сейчас полиция по данному факту открыла уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 УК Украины (кража) и устанавливает степень вины каждого из участников события. За такой необычный способ «развлечься» за чужой счет грозит наказание от немалого штрафа до 3-х лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.