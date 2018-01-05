Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58266

В Глухове молодежь обокрала кафе

«Оригинальный» способ организовать застолье за чужой счет придумали молодые люди из Глухова. Отдыхая в одном из местных кафе, компания заказала «мясную тарелку», спиртное и безалкогольный напиток. А потом, не расплатившись, потихоньку вынесли все заказанное из помещения.

В Глуховский отдел полиции с заявлением о краже обратился 30-летний владелец одного из местных кафе. Мужчина рассказал: посетители его заведения похитили продукты питания и спиртное.

Вызванные на место происшествия полицейские выяснили обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему. Подозреваемыми оказались трое местных жителей, которые накануне отдыхали в кафе. Именно они заказали за свой столик водку, бутылку безалкогольного напитка и мясное ассорти. Минут через двадцать после этого компания покинуло заведение, но не с пустыми руками: мало того, что они не оплатили свой заказ, но еще и «прихватили» его с собой.

Один из этих молодых людей, 21-летний глуховчанин, признался: в баре друзьям стало скучно, поэтому у них возникла идея всем вместе со своим заказом выйти на свежий воздух и «оторваться по полной».

Сейчас полиция по данному факту открыла уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 УК Украины (кража) и устанавливает степень вины каждого из участников события. За такой необычный способ «развлечься» за чужой счет грозит наказание от немалого штрафа до 3-х лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Глухов Кража
view counter

По тематике

Сегодня 17:55

Полиция рекомендует более внимательно относиться к сохранности своего имущества

В течение января на территории Сумской области было совершено 206 краж чужого имущества, 147 из которых уже раскрыты полицией. За...

Сегодня 09:59

Роменчанке грозит три года за присвоение денег с найденной банковской карты

В Ромнах 22-летняя жительница города, узнав, что ее бабушка принесла домой найденную женскую сумку, вместо того, чтобы найти владелицу и...

26.01.2018 15:29

Полицейские разоблачили очередного «металлоискателя»

В Белополье 33-летний житель района ради наживы похитил из местного парка четыре скамейки, с которых снял металлические детали и сдал...

26.01.2018 11:25

Сумчанин поймал на ж/д вокзале воровку

Патрульные обнаружили у женщины, которая звала на помощь, похищенный мобильный телефон и кошелек....

26.01.2018 11:06

Тростянец и Глухов вышли в финал конкурса Минкульта «Малые города - большие впечатления»

В рамках конкурса, на который поступило 158 проектных заявок, было отобрано 20 проектов объединенных территориальных громад или малых городов для...

Новости

По 5: в Сумах повысили стоимость проезда в маршрутках
Сегодня 16:47
На Сумщине во время охоты застрелен замглавы Лебединской РГА
Вчера 15:36
Ахтырских «нефтяников» разгромили в Харькове
Сегодня 18:27
Полиция рекомендует более внимательно относиться к сохранности своего имущества
Сегодня 17:55
Несколько часов пожарные тушили горящие жилые дома в Клышках и Шостке
Сегодня 17:47
На границе задержали украинца с 10 разными паспортами
Сегодня 17:44
Убийство чиновника на охоте: подозреваемый прошел проверку полиграфом
Сегодня 17:33
Полицейские изъяли нелегальное оружие у семейного дебошира
Сегодня 17:20
Пограничники обнаружили изделия из селенита
Сегодня 16:52
В Сумах провели командный чемпионат Украины по легкой атлетике
Сегодня 16:42
На Сумщине вычислили афериста, выдававшего себя за полицейского
Сегодня 16:30
В Сумах легковушка въехала в столб
Сегодня 15:56
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.