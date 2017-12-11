В сумских больницах продолжаются ремонты Информацию по выполнению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения.

На прошлой неделе проводились текущие ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (ремонт кабинета фтизиатра, лестницы стационарного корпуса и операционного блока), в КУ «Сумская городская клиническая больница №5» (ремонт отделения микрохирургии глаза, терапевтического отделения, хирургического отделения №1 и №2, отделение хирургии одного дня, физиотерапевтического отделения, гастроэнтерологического отделения, кабинетов поликлиники и дневного стационара) и в КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» (ремонт актового зала).