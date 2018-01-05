Убийство сумского чиновника на охоте: полиция опросила свидетелей Полиция опросила всех свидетелей убийства заместителя главы Лебединского районной государственной администрации.

Об этом пишет УНН со ссылкой на начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Эльвиру Биганову.

«Дело сейчас расследуется. Все, кто был с ним на охоте, опрошены, весь доказательный материал собран, сейчас проводятся экспертизы. Более подробно сможем говорить после экспертиз», - сообщила Биганова.

Напомним, 28 января в Сумской области во время охоты застрелили заместителя главы Лебединского райгосадминистрации Ивана Легкого.

В связи с происшествием полиция начала уголовное производство по статье 115 УК (убийство) и в рамках этого уголовного производства выясняет, что стало причиной данной трагедии. Также в полиции не исключают, что это был несчастный случай.