Убийство сумского чиновника на охоте: полиция опросила свидетелей

Об этом пишет УНН со ссылкой на начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Эльвиру Биганову.
«Дело сейчас расследуется. Все, кто был с ним на охоте, опрошены, весь доказательный материал собран, сейчас проводятся экспертизы. Более подробно сможем говорить после экспертиз», - сообщила Биганова.
Напомним, 28 января в Сумской области во время охоты застрелили заместителя главы Лебединского райгосадминистрации Ивана Легкого.
В связи с происшествием полиция начала уголовное производство по статье 115 УК (убийство) и в рамках этого уголовного производства выясняет, что стало причиной данной трагедии. Также в полиции не исключают, что это был несчастный случай.
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