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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:17398

Убийство сумского чиновника на охоте: полиция опросила свидетелей

Полиция опросила всех свидетелей убийства заместителя главы Лебединского районной государственной администрации.

Об этом пишет УНН со ссылкой на начальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Эльвиру Биганову.

«Дело сейчас расследуется. Все, кто был с ним на охоте, опрошены, весь доказательный материал собран, сейчас проводятся экспертизы. Более подробно сможем говорить после экспертиз», - сообщила Биганова.

Напомним, 28 января в Сумской области во время охоты застрелили заместителя главы Лебединского райгосадминистрации Ивана Легкого.

В связи с происшествием полиция начала уголовное производство по статье 115 УК (убийство) и в рамках этого уголовного производства выясняет, что стало причиной данной трагедии. Также в полиции не исключают, что это был несчастный случай.

Право Иван Легкий Несчастный случай Охота Убийство
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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