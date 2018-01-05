Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:22191

Под Сумами поймали нелегальных лесорубов

Не желая официально платить за спиленный лес, двое жителей Сумского района пытались бесплатно заготовить древесину.

Во время патрулирования территории оперативного обслуживания полицейские группы реагирования патрульной полиции обратили внимание на трактор с прицепом, заполненный древесиной, который выезжал с лесопосадки вблизи села Новоселовка Сумского района. В кабине транспортного средства находились двое односельчан: 44-летний водитель и 35-летний пассажир. Ни тракторист, ни пассажир не смогли предоставить сотрудникам полиции документы на перевозимый груз. Поэтому полицейские сразу начали проверку происхождения этой древесины.

«Во время проверки правоохранители установили, что односельчане срубили несколько сосен в соседней лесопосадке, загрузили бревна на прицеп и отправились в село. Они были уверены, что быстро справятся и смогут незаметно перевезти груз к себе во двор, - рассказывает Андрей Сердюк, начальник Сумского районного отдела полиции. - Встреча же с полицейскими оказалась для них полной неожиданностью».

Сейчас груз древесины вместе с транспортным средством помещены на штрафплощадку Сумского отдела полиции. Информация по факту незаконной порубки леса внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины. В рамках открытого уголовного производства следователи полиции устанавливают все обстоятельства правонарушения и степень вины каждого из участников происшествия, а также выясняют объем убытков, нанесенный злоумышленниками природоохранной сфере. Самым же злоумышленникам за содеянное грозит наказание в виде уплаты штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Вырубка деревьев Сумской район
view counter

По тематике

Полицейские изъяли нелегальное оружие у семейного дебошира
Сегодня 17:20

Полицейские изъяли нелегальное оружие у семейного дебошира

В ходе урегулирования семейного конфликта в одном из сел Сумского района, полицейские обнаружили и изъяли у 52-летнего сына заявительницы незарегистрированное...

22.01.2018 10:29

В Сумах может появиться Барановский парк

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение проработать вопрос создания Барановского парка....

Под Сумами поймали нелегального лесоруба
18.01.2018 14:50

Под Сумами поймали нелегального лесоруба

Полицейские Сумского района задокументировали факт похищения древесины твердых пород с лесополосы вблизи села Чернецкое....

В Сумах заработала первая станция быстрой зарядки электрических батарей полицейских авто
17.01.2018 09:43

В Сумах заработала первая станция быстрой зарядки электрических батарей полицейских авто

Необходимые средства на установку и приобретение станции полицейским выделила Сумской райсовет....

Под Сумами собираются законсервировать памятку (фото)
11.01.2018 08:44

Под Сумами собираются законсервировать памятку (фото)

Архитектор Владимир Быков сообщил, что проводится подготовка проектных решений по ремонтно-реставрационным и работам по частичной консервации дворца Лещинских в Киянице...

Новости

По 5: в Сумах повысили стоимость проезда в маршрутках
Сегодня 16:47
На Сумщине во время охоты застрелен замглавы Лебединской РГА
Вчера 15:36
Ахтырских «нефтяников» разгромили в Харькове
Сегодня 18:27
Полиция рекомендует более внимательно относиться к сохранности своего имущества
Сегодня 17:55
Несколько часов пожарные тушили горящие жилые дома в Клышках и Шостке
Сегодня 17:47
На границе задержали украинца с 10 разными паспортами
Сегодня 17:44
Убийство чиновника на охоте: подозреваемый прошел проверку полиграфом
Сегодня 17:33
Полицейские изъяли нелегальное оружие у семейного дебошира
Сегодня 17:20
Пограничники обнаружили изделия из селенита
Сегодня 16:52
В Сумах провели командный чемпионат Украины по легкой атлетике
Сегодня 16:42
На Сумщине вычислили афериста, выдававшего себя за полицейского
Сегодня 16:30
В Сумах легковушка въехала в столб
Сегодня 15:56
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.