Под Сумами поймали нелегальных лесорубов Не желая официально платить за спиленный лес, двое жителей Сумского района пытались бесплатно заготовить древесину.

Во время патрулирования территории оперативного обслуживания полицейские группы реагирования патрульной полиции обратили внимание на трактор с прицепом, заполненный древесиной, который выезжал с лесопосадки вблизи села Новоселовка Сумского района. В кабине транспортного средства находились двое односельчан: 44-летний водитель и 35-летний пассажир. Ни тракторист, ни пассажир не смогли предоставить сотрудникам полиции документы на перевозимый груз. Поэтому полицейские сразу начали проверку происхождения этой древесины.

«Во время проверки правоохранители установили, что односельчане срубили несколько сосен в соседней лесопосадке, загрузили бревна на прицеп и отправились в село. Они были уверены, что быстро справятся и смогут незаметно перевезти груз к себе во двор, - рассказывает Андрей Сердюк, начальник Сумского районного отдела полиции. - Встреча же с полицейскими оказалась для них полной неожиданностью».

Сейчас груз древесины вместе с транспортным средством помещены на штрафплощадку Сумского отдела полиции. Информация по факту незаконной порубки леса внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 246 Уголовного кодекса Украины. В рамках открытого уголовного производства следователи полиции устанавливают все обстоятельства правонарушения и степень вины каждого из участников происшествия, а также выясняют объем убытков, нанесенный злоумышленниками природоохранной сфере. Самым же злоумышленникам за содеянное грозит наказание в виде уплаты штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.