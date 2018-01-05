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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55225

Полиция рекомендует более внимательно относиться к сохранности своего имущества

В течение января на территории Сумской области было совершено 206 краж чужого имущества, 147 из которых уже раскрыты полицией. За выходные были установлены личности двух злоумышленников, совершивших кражи денег и имущества из чужих домов.

В Липоводолинском районе работники полиции установили личность 25-летней женщины, которая, находясь в гостях у своей приятельницы, после употребления спиртных напитков, обокрала ее, похитив денежные средства в сумме 500 гривен. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.

Работники Сумского отдела полиции «по горячим следам» задержали 40-летнего местного жителя, который ночью, сломав замок на дверях чужого дома, проник внутрь и похитил оттуда газовую плиту и два алюминиевых бидона. Похищенные вещи полиция у злоумышленника изъяли. Следователь полиции открыл уголовное производство по ч.3 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За кражу, совершенную с проникновением злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от трех до шести лет.

В Сумах 40-летний мужчина, который в выходные выезжал за город, вернувшись домой, обнаружил, что в его доме побывал вор. Неизвестный злоумышленник, подобрав ключ ко входной двери, проник в жилище и похитил оттуда золотую цепочку, кулон и кольцо.

В пгт Воронеж Шосткинского района, 37-летний мужчина, оставил на ночь служебный автомобиль у собственного двора, а утром обнаружил кражу из машины всех четырех колес. Правоохранители начали розыск воров.

Чтобы обезопасить свое имущество от преступных посягательств, работники полиции советуют гражданам больше внимания уделять его сохранению. Свое жилье оборудуйте прочными, надежными замками и охранной сигнализацией. А транспортные средства, которыми вы пользуетесь, на ночь все же стоит ставить в гараж, или оставлять на площадках охраняемых или, по крайней мере, не у ворот, а за забором во дворах частных домов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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