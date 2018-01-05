На Сумщине вычислили афериста, выдававшего себя за полицейского В Кролевце «приобщиться» к работе полиции решил и 30-летний житель Путивля. Мужчина работал по известной схеме «сын в полиции после совершения ДТП».

В Кролевецкое отделение полиции поступило сообщение от 69-летней местной жительницы о том, что ей на мобильный позвонил незнакомец, назвавшийся работником полиции и сообщил о ДТП, которое произошло по вине ее сына. Он рассказал, что сыну женщины грозит уголовная ответственность, избежать которой можно за определенное денежное вознаграждение. Мужчина попросил 8000 гривен, которые она передала мужчине, который пришел к ней домой.

«Злоумышленник вычислил старший следователь отделения полиции Андрей Костюченко, который на одной из улиц города заметил мужчину, который показался ему подозрительным, - комментирует Олег Переход, начальник Кролевецкого отделения полиции. - Он решил подойти к мужчине и спросить, не нужна ли ему помощь. Тот заметно занервничал. Полицейский узнал, что тот приехал из Путивля, где и живет, никаких документов, которые удостоверяют его личность, не имеет. И объяснить четко цель своего пребывания в Кролевце не смог. Сказал только, что был в гостях у своей знакомой, адрес которой совпала с адресом заявительницы».

Подозреваемому 30 лет, ранее судим за имущественные преступления. В содеянном он сознался и объяснил, что таким образом решил немного подзаработать. Схему выбрал наиболее действенную - «родственник в полиции», которая помогла ему за несколько минут заработать восемь тысяч гривен.

Часть денег подозреваемый успел потратить на собственные нужды, другую - изъяли полицейские и передали женщине. В полиции уже доказали его причастность к трем подобных преступлениям на территории области и объявили подозрение по ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, которое направлено в суд. За содеянное мужчине грозит три года лишения свободы.

Настоящие же полицейские в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой: не доверять незнакомцам, которые звонят и выдают себя за следователей или работников других правоохранительных органов, которые «помогают» спасти родственника от уголовной ответственности. Проверяйте полученную информацию только в отделениях полиции по телефону «102». В противном случае, рискуете встретить обычных злоумышленников, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.