В Сумах за год так и не оборудовали место для возложения цветов Героям Крут (видео) В прошлом году на стене дома по ул. Героев Крут, 36 повесили мемориальную доску памяти Героев Крут.

С тех пор, кроме таблички, больше ничего не появилось. Даже неуда цветы положить. Сегодняшнее возложение снял сумской журналист Михаил Курочкин.

«Вот как знал, что сегодня надо было камеру с собой брать. Не взял( Но старый добрый телефон оказался под рукой. Так вот вижу я, что к табличке героям Крут лесенка стоит. Я знаю, что сегодня праздник, но рядом ни души. Стою… Мало ли, вдруг вандалы? А нет. Прибыл мэр, да еще и с цветами. Стало ясно, что он будет делать. Но вот незадача, цветы то некуда положить. Ну не под дом же бросать. Хорошо что табличка на доме отгибается немного, а то бы совсем мероприятие испорчено было. Правда, чтобы никто не сказал, что Курочкин только плохое пишет, мэр приехал без ТВ камер и журналистов. Только пресс-служба. Ну а тут на его беду и я нарисовался) Как он не навернулся с той лестницы по такому гололеду? Хз)» - написал он в Фейсбуке, добавив видео.