Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий По прогнозу сумских синоптиков, 30 января по г. Сумі и области ожидается туман, видимость 200-500 м, днем - порывы юго-западного ветра 15-20 м/с.

Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области