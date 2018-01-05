Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий

Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области
По прогнозам Укргидрометцентра и сумских синоптиков, в результате влияния активного циклона 19 января на Сумщине ожидается существенное ухудшение погодных условий....
Экс-глава Сумской облгосадминистрации Владимир Щербань стал одним из героем сюжета о заснеженной трассе Одесса-Киев....
К встрече с непогодой должны быть готовы местные органы власти и все соответствующие службы....
По прогнозам Укргидрометцентра, 17-19 января в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий....
С 17 на 18 января на территории Сумской области ожидается резкое ухудшение погодных условий из-за сильных осадков снега и гололеда....