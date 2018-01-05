В Сумах будут судить врача-наркомана В Сумах врачу-онкохирургу за незаконное изготовление наркотических средств грозит до трех лет лишения свободы.

Сумской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении работающего врача-онкохирурга КУ «Сумской областной клинический онкологический диспансер», который обвиняется в незаконном обороте наркотических средств.

Досудебным следствием установлено, что обвиняемый для собственного потребления путем внутривенных инъекций, то есть без цели сбыта, незаконно изготавливал наркотическое средство. Во время обыска в его доме обнаружено и изъято две металлические емкости и 4 ватных тампона с наслоением вещества, которые были направлены на экспертное исследование. Согласно заключению эксперта указанное вещество является наркотическим средством, оборот которого запрещен - «опиумом ацетилированным».

Действия врача квалифицированы по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. В настоящее время судебное разбирательство продолжается, врачу грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.