В Сумах хотят повысить тарифы в маршрутках (трансляция, обновляется)

В повестке дня 9 вопросов. Однако перевозчики пытаются внести проекты решения о повышении тарифов.
Несмотря на протесты общественности, проекты решений юбыли внесены в повестку дня - за было 12 членов исполкома.
Сегодня, 29 января, на внеочередном заседании исполкома Сумского горсовета массово повысили тарифы на проезд маршрутках....
ООО «Сервисресурс» рассчитало новые тарифы на услуги по организации сбора, вывоза твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов, сообщается на сайте...
КП «Горводоканал» сообщает об изменении тарифов на услуги с 25 января 2018 года....
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской активист Александр Соколов....
Самый крупный (из двух) перевозчик ТБО ООО «А-Муссон» намерен изменить тариф на услуги по организации сбора, вывоза твердых бытовых, крупногабаритных...