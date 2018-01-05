В Сумах хотят повысить тарифы в маршрутках (трансляция, обновляется) Сегодня, 29 января, в Сумском горсовета проходит внеочередное заседание исполкома.

В повестке дня 9 вопросов. Однако перевозчики пытаются внести проекты решения о повышении тарифов. Несмотря на протесты общественности, проекты решений юбыли внесены в повестку дня - за было 12 членов исполкома.