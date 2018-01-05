«Сумы» сыграли вничью с аутсайдером второй лиги Сегодня, 29 января, ПФК «Сумы» провел свой третий контрольный матч на сборе в Счастливом Киевской области.

«Горожане» сыграли с представителем Второй лиги - ФК «Полесье» (Житомир) со счетом 2:2. Полессцы первыми открыли счет, но сумчанам удалось его сравнять еще до перерыва - результативный удар со штрафного выполнил Виктор Лиховидько.

Во втором тайме потенциальный новичок «Сум» вывел свою команду вперед, однако удержать победный результат не удалось - житомиряне сравняли цифры на табло - 2:2.