«Сумы» сыграли вничью с аутсайдером второй лиги

«Горожане» сыграли с представителем Второй лиги - ФК «Полесье» (Житомир) со счетом 2:2. Полессцы первыми открыли счет, но сумчанам удалось его сравнять еще до перерыва - результативный удар со штрафного выполнил Виктор Лиховидько.
Во втором тайме потенциальный новичок «Сум» вывел свою команду вперед, однако удержать победный результат не удалось - житомиряне сравняли цифры на табло - 2:2.
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