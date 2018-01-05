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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах провели командный чемпионат Украины по легкой атлетике

27-28 января в Сумах в легкоатлетическом манеже Сумского государственного университета проходил один из основных стартов зимнего сезона у легкоатлетов - командный чемпионат Украины в помещении.

Виталий Бутрым

Сергей Кумер

По итогам двухдневного турнира первое место завоевали днепропетровские спортсмены. Сумская команда заядла седьмое место. В первый день соревнований вторым среди толкателей ядра стал Сумчанин Игорь Мусиенко (18,11 м). Третье место было у Олега Свистуна в спортивной ходьбе на 5000 м - его результат 20:23,58. В этой же дисциплине среди женщин Марианна Гончарова показала четвертое время - 24:00,70. Во второй день в беге на дистанции 400 м у мужчин лучшим стал сумчанин Виталий Бутрым - 47,13 с.

Уже 30 января в манеже стартует трехдневный чемпионат Украины серди юношей. А 9-11 февраля в Сумах пройдет взрослый личный чемпионат.

Спорт Легкая атлетика
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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