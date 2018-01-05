В Сумах провели командный чемпионат Украины по легкой атлетике 27-28 января в Сумах в легкоатлетическом манеже Сумского государственного университета проходил один из основных стартов зимнего сезона у легкоатлетов - командный чемпионат Украины в помещении.

По итогам двухдневного турнира первое место завоевали днепропетровские спортсмены. Сумская команда заядла седьмое место. В первый день соревнований вторым среди толкателей ядра стал Сумчанин Игорь Мусиенко (18,11 м). Третье место было у Олега Свистуна в спортивной ходьбе на 5000 м - его результат 20:23,58. В этой же дисциплине среди женщин Марианна Гончарова показала четвертое время - 24:00,70. Во второй день в беге на дистанции 400 м у мужчин лучшим стал сумчанин Виталий Бутрым - 47,13 с.

Уже 30 января в манеже стартует трехдневный чемпионат Украины серди юношей. А 9-11 февраля в Сумах пройдет взрослый личный чемпионат.