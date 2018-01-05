По 5: в Сумах повысили стоимость проезда в маршрутках

Сообщение о проведении заседания исполкома появилось на сайте мэрии буквально за несколько часов до его начала. То есть не было предварительного заседания, на котором обычно инициаторы проектов решений докладывают и убеждают членов исполкома.
Заседание проходило в беспрецедентном оцеплении полиции. Несколько десятков полицейских были на входе в зал заседаний, где проверяли пришедших при помощи металлодетектора. Также полицейские стояли между президиумом и залом. Такое столпотворение полиции наблюдается только второй раз. Первый раз две недели назад, когда повышали тарифы для КП «Электроавтотранс». правда, тогда полицейские были только на входе.
В повестке дня было всего 9 вопросов. Однако с голоса перевозчики и транспортный отдел внесли 10 проектов решений о повышении стоимости проезда в маршрутках до 5 грн. Такой тариф перевозчики объясняют повышением стоимости горюче-смазочных материалов, подорожанием иностранной валюты и повышением заработной платы. Причем в расчетах, которые были поданы перевозчиками, фигурируют тарифы в 6-18 гривен.
После часового обсуждения и прений между членами исполкома, активистами и перевозчиками члены исполкома проголосовали за повышение стоимости проезда в маршрутках.
За проголосовало минимальное необходимое для этого число членов исполкома 10 из 13 (всего их 19).
Кроме 5 гривен, было проголосовано предложение члена исполкома Виктора Волонтырца:
льготы для:
школьников 1-4 классов – проезд по 2 грн;
пенсионеров – по 3 грн.
Такая стоимость для всех маршрутов, кроме 51: там по городу 5 гривен (3 - для пенсионеров, 2 – для школьников), до Песчаного 6 грн (4 – для пенсионеров, 2 – для школьников).
Вступает в силу решение исполкома с момента опубликования на сайте мэрии.
Напомним: проезд в частных автобусах с 3 июня составляет 4 грн. С 1 февраля за проезд в троллейбусах сумчане будут платить 2,5 грн., в коммунальных автобусах – 3,5 грн. кроме того, с 1 февраля, происходит массовое повышение тарифох на обслуживание жилья. Также перевозчики мусора заявили о желании повысить тарифы в среднем в 2-2,5 раза.