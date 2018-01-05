По 5: в Сумах повысили стоимость проезда в маршрутках Сегодня, 29 января, на внеочередном заседании исполкома Сумского горсовета массово повысили тарифы на проезд маршрутках.

Сообщение о проведении заседания исполкома появилось на сайте мэрии буквально за несколько часов до его начала. То есть не было предварительного заседания, на котором обычно инициаторы проектов решений докладывают и убеждают членов исполкома.

Заседание проходило в беспрецедентном оцеплении полиции. Несколько десятков полицейских были на входе в зал заседаний, где проверяли пришедших при помощи металлодетектора. Также полицейские стояли между президиумом и залом. Такое столпотворение полиции наблюдается только второй раз. Первый раз две недели назад, когда повышали тарифы для КП «Электроавтотранс». правда, тогда полицейские были только на входе.

В повестке дня было всего 9 вопросов. Однако с голоса перевозчики и транспортный отдел внесли 10 проектов решений о повышении стоимости проезда в маршрутках до 5 грн. Такой тариф перевозчики объясняют повышением стоимости горюче-смазочных материалов, подорожанием иностранной валюты и повышением заработной платы. Причем в расчетах, которые были поданы перевозчиками, фигурируют тарифы в 6-18 гривен.

После часового обсуждения и прений между членами исполкома, активистами и перевозчиками члены исполкома проголосовали за повышение стоимости проезда в маршрутках.

За проголосовало минимальное необходимое для этого число членов исполкома 10 из 13 (всего их 19).

Кроме 5 гривен, было проголосовано предложение члена исполкома Виктора Волонтырца:

льготы для:

школьников 1-4 классов – проезд по 2 грн;

пенсионеров – по 3 грн.

Такая стоимость для всех маршрутов, кроме 51: там по городу 5 гривен (3 - для пенсионеров, 2 – для школьников), до Песчаного 6 грн (4 – для пенсионеров, 2 – для школьников).

Вступает в силу решение исполкома с момента опубликования на сайте мэрии.