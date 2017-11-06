Пограничники обнаружили изделия из селенита

Осматривая легковой автомобиль марки «GEELY» украинской регистрации, на котором возвращался из России наш соотечественник, пограничный наряд под задним пассажирским сиденьем транспортного средства обнаружил 72 фигурки из селенита.
Обнаруженный товар изъят сотрудниками таможни в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.
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