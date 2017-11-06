Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:52221

Пограничники обнаружили изделия из селенита

Пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни в пункте пропуска «Бачевск» обнаружили изделия из натурального камня, которые перемещался через границу с сокрытием от контроля.

Осматривая легковой автомобиль марки «GEELY» украинской регистрации, на котором возвращался из России наш соотечественник, пограничный наряд под задним пассажирским сиденьем транспортного средства обнаружил 72 фигурки из селенита.

Обнаруженный товар изъят сотрудниками таможни в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.

Право Граница контрабанда
view counter

По тематике

26.12.2017 15:26

На Сумщине СБУ блокировала контрабанду товаров на 6 миллионов гривен

Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Сумской области совместно с пограничниками задержали в Краснопольском районе четыре грузовика с промышленными и...

Житель Сумщины пытался на лодке переправить сыр в Россию
23.12.2017 16:20

Житель Сумщины пытался на лодке переправить сыр в Россию

22 декабря пограничники Сумского отряда задержали гражданина Украины, который пытался незаконно переместить в Россию груз сырной продукции....

Сумские пограничники поймали мехового контрабандиста
13.12.2017 15:06

Сумские пограничники поймали мехового контрабандиста

В пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники обнаружили изделия из натурального меха....

Пограничники задержали россиянку-контрабандистку
08.12.2017 13:35

Пограничники задержали россиянку-контрабандистку

Пограничники отдела «Великая Писаревка» Сумского отряда задержали нарушительницу государственной границы Украины....

Пограничники обнаружили в поезде офтальмологические инструменты
06.11.2017 10:00

Пограничники обнаружили в поезде офтальмологические инструменты

В железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни предупредили попытку незаконного ввоза с территории России дорогостоящего...

Новости

По 5: в Сумах повысили стоимость проезда в маршрутках
Сегодня 16:47
На Сумщине во время охоты застрелен замглавы Лебединской РГА
Вчера 15:36
Ахтырских «нефтяников» разгромили в Харькове
Сегодня 18:27
Полиция рекомендует более внимательно относиться к сохранности своего имущества
Сегодня 17:55
Несколько часов пожарные тушили горящие жилые дома в Клышках и Шостке
Сегодня 17:47
На границе задержали украинца с 10 разными паспортами
Сегодня 17:44
Убийство чиновника на охоте: подозреваемый прошел проверку полиграфом
Сегодня 17:33
Полицейские изъяли нелегальное оружие у семейного дебошира
Сегодня 17:20
Пограничники обнаружили изделия из селенита
Сегодня 16:52
В Сумах провели командный чемпионат Украины по легкой атлетике
Сегодня 16:42
На Сумщине вычислили афериста, выдававшего себя за полицейского
Сегодня 16:30
В Сумах легковушка въехала в столб
Сегодня 15:56
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.