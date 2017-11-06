Пограничники обнаружили изделия из селенита Пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни в пункте пропуска «Бачевск» обнаружили изделия из натурального камня, которые перемещался через границу с сокрытием от контроля.

Осматривая легковой автомобиль марки «GEELY» украинской регистрации, на котором возвращался из России наш соотечественник, пограничный наряд под задним пассажирским сиденьем транспортного средства обнаружил 72 фигурки из селенита. Обнаруженный товар изъят сотрудниками таможни в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.