На границе задержали украинца с 10 разными паспортами Украинец с более 10 паспортным документам пытался выехать в Россию.

Сегодня в пункт пропуска «Бачевск» на выезд из Украины прибыл рейсовый автобус марки «NEOPLAN» украинской регистрации, который следовал по маршруту Одесса - Москва.

Во время проведения пограничного контроля один из пассажиров, гражданин Украины, предъявил охранникам границы чужой паспортный документ. В ходе дальнейших проверочных мероприятий в личных вещах мужчины правоохранители обнаружили его настоящий паспорт, а также еще около десятка различных документов, выданных на других лиц. Кроме этого, гражданин имел при себе 6 мобильных телефонов и 2 флеш-накопителя.

Сейчас 58-летний мужчина передан соответствующим правоохранительным органам для принятия правового решения.