На границе задержали украинца с 10 разными паспортами

Сегодня в пункт пропуска «Бачевск» на выезд из Украины прибыл рейсовый автобус марки «NEOPLAN» украинской регистрации, который следовал по маршруту Одесса - Москва.
Во время проведения пограничного контроля один из пассажиров, гражданин Украины, предъявил охранникам границы чужой паспортный документ. В ходе дальнейших проверочных мероприятий в личных вещах мужчины правоохранители обнаружили его настоящий паспорт, а также еще около десятка различных документов, выданных на других лиц. Кроме этого, гражданин имел при себе 6 мобильных телефонов и 2 флеш-накопителя.
Сейчас 58-летний мужчина передан соответствующим правоохранительным органам для принятия правового решения.
В Ямпольском районе оперативные сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали нарушителя государственной границы Украины....
В железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда обнаружили товары народного потребления, которые перемещался через границу с сокрытием от контроля....
Сегодня ночью пограничники Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....
24 января начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины генерал-майор Сергей Бидыло представил персоналу Сумского пограничного отряда нового руководителя....
Сегодня ночью в Краснопольском районе военнослужащие мобильного подразделения Сумского отряда задержали украинском и россиянина за нарушение законодательства по пограничным вопросам....