Несколько часов пожарные тушили горящие жилые дома в Клышках и Шостке 28 января горел жилой дом по улице Пятака в селе Клышки. Сообщение о пожаре в службу «101» поступило в 13:15.

По прибытию спасателей пламенем уже была охвачена вся крыша. Более пяти часов огонь тушили пожарные подразделения из Чаплеевки, Шостки и Клышек. Чем могли, помогали сельчане – забрасывали огонь снегом, помогали разбирать конструкции.

Ликвидировали возгорание только в 18:32. Огонь уничтожил крышу по всей площади – около 100 кв.м. Причиной возгорания, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Сегодня, 29 января, ночью опять горел жилой дом по ул. Декабристов в Шостке. Сообщение о пожаре в службу «101» поступило в 1:40. На тушение выехали два пожарных автомобиля. Спустя 2 часа, в 3:29, возгорание ликвидировали. Огонь повредил до 10 кв.м. кровли, до 6 кв.м. перекрытия и часть стены. Причиной пожара стал недостаток конструкции и нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

Об этом сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, пишет Шостка.info.