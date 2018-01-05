Сумские копы стали третьими на чемпионате Украины по джиу-джитсу

Всего участие в соревнованиях приняли 96 участников (91 человек и 5 женщин) из 14 управлений патрульной полиции Украины. Команду Управления патрульной полиции в Сумской области представляли 8 полицейских.
Призовые места в разных весовых категориях заняли: 1 место - Алина Литовцева, 2 меств - Лилия Красуля и Сергей Головань.
По результатам всех выступлений, в командном зачете наша команда заняла 3 место.
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