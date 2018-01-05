Вторая лига: «Рятувальник» увозит победу из Чернигова

Забив по 4 гола в каждом из таймов, убедительную победу в этой игре праздновала команда Игоря Саливона. Напомним, что поединок этих команд в рамках третьего тура, который должен был состояться неделей ранее, был перенесен в связи со сложными погодными условиями.
«Академия-ЧНТУ» (Чернигов) – «Рятувальник» (Ромны) 0:8 (0:4)
Голы: Колесник (10), Козаченко (15, 18), Чухненко (17, 31), Носок (27), Божко (29), Баранник (33)
Предупреждения: Селянский (11), Чичкан (31) – Ткач (36)
Удаления: Селянский (25, повторное предупреждение) («Академия-ЧНТУ»)
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