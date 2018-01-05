Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:16153

Вторая лига: «Рятувальник» увозит победу из Чернигова

27 января в Чернигове состоялся матч четвертого тура Второй лиги чемпионата Украины в группе 2 между местной «Академией-ЧНТУ» и роменским «Рятувальником».

Забив по 4 гола в каждом из таймов, убедительную победу в этой игре праздновала команда Игоря Саливона. Напомним, что поединок этих команд в рамках третьего тура, который должен был состояться неделей ранее, был перенесен в связи со сложными погодными условиями.

«Академия-ЧНТУ» (Чернигов) – «Рятувальник» (Ромны) 0:8 (0:4)

Голы: Колесник (10), Козаченко (15, 18), Чухненко (17, 31), Носок (27), Божко (29), Баранник (33)

Предупреждения: Селянский (11), Чичкан (31) – Ткач (36)

Удаления: Селянский (25, повторное предупреждение) («Академия-ЧНТУ»)

 
Спорт Футзал
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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