Школьники разыграли кубок ректора СумГУ по шахматам 27 января в клубе «Интеллект» состоялся открытый шахматный турнир для учеников-шахматистов 10-11 классов и учебных заведений Сумщины «Кубок ректора СумГУ».

Организатором турнира было руководство СумГУ, которое предоставило победителям медали, грамоты, сувенирные и сладкие призы. Непосредственное руководство осуществила Сумская областная федерация шахмат (президент Синицына А.В.). На турнир приехали ученики-шахматисты из Тростянца, Боромли, Недригайлова, Лебедина и Сум. В упорной борьбе победу одержали среди юношей: 1 место - Михно Ярослав (школа № 24, Сумы), 2 место - Кущ Дмитрий (школа № 7, Суми), 3 место - Левчинский Антон (школа № 1, Недригайлов), среди девушек: 1 место - Тютченко Злата (колледж ЖБК, Сумы), 2 место - Радченко Анна (СОГИ, Сумы), 3 место - Кальченко Татьяна (школа № 18, Сумы).