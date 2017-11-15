Школьники разыграли кубок ректора СумГУ по шахматам

Организатором турнира было руководство СумГУ, которое предоставило победителям медали, грамоты, сувенирные и сладкие призы. Непосредственное руководство осуществила Сумская областная федерация шахмат (президент Синицына А.В.). На турнир приехали ученики-шахматисты из Тростянца, Боромли, Недригайлова, Лебедина и Сум.
В упорной борьбе победу одержали среди юношей:
1 место - Михно Ярослав (школа № 24, Сумы),
2 место - Кущ Дмитрий (школа № 7, Суми),
3 место - Левчинский Антон (школа № 1, Недригайлов),
среди девушек:
1 место - Тютченко Злата (колледж ЖБК, Сумы),
2 место - Радченко Анна (СОГИ, Сумы),
3 место - Кальченко Татьяна (школа № 18, Сумы).
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