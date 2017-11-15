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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:18124

Школьники разыграли кубок ректора СумГУ по шахматам

27 января в клубе «Интеллект» состоялся открытый шахматный турнир для учеников-шахматистов 10-11 классов и учебных заведений Сумщины «Кубок ректора СумГУ».

Организатором турнира было руководство СумГУ, которое предоставило победителям медали, грамоты, сувенирные и сладкие призы. Непосредственное руководство осуществила Сумская областная федерация шахмат (президент Синицына А.В.). На турнир приехали ученики-шахматисты из Тростянца, Боромли, Недригайлова, Лебедина и Сум.

В упорной борьбе победу одержали среди юношей:

1 место - Михно Ярослав (школа № 24, Сумы),

2 место - Кущ Дмитрий (школа № 7, Суми),

3 место - Левчинский Антон (школа № 1, Недригайлов),

среди девушек:

1 место - Тютченко Злата (колледж ЖБК, Сумы),

2 место - Радченко Анна (СОГИ, Сумы),

3 место - Кальченко Татьяна (школа № 18, Сумы).

Спорт Шахматы
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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