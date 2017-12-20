Сумским чернобыльцам наконец-то заплатили за декабрь Средства можно получить в учреждениях банков уже 30 января.

29 января было перечислено в полном объеме ежемесячную компенсацию за льготное обеспечение продуктами питания граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категориям за декабрь 2017 года, сообщает сайт мэрии.