Сумским чернобыльцам наконец-то заплатили за декабрь

29 января было перечислено в полном объеме ежемесячную компенсацию за льготное обеспечение продуктами питания граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категориям за декабрь 2017 года, сообщает сайт мэрии.
Средства можно получить в учреждениях банков уже 16 января 2018 года....
Постановлением Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 20 сентября 2005 № 936...
Сумчанам, которым назначено пособие на детей одиноким матерям с 1 июля 2017 года, уже в январе 2018 года необходимо обратиться...
Средства можно получить в учреждениях банков уже 21 декабря....
В течение года в городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи поступило 489 сообщений от учреждений нашего города...