Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:15191

Юные сумские фигуристы отличились на Львовщине

28 января в Новаяворовске прошли традиционный соревнования LVIV TROPHY 2018 по фигурному катанию.

Сумская команда фигуристов, воспитанники Светланы Каравай и Екатерины Макаренко, завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

1 место – в категории Silver 2002-2003 г.р. – Савельева Анна, Pre-Bronza Boys – Чхайло Богдан, Beginners 2007-2008 г.р. – Билоконь Анна, Beginners Elements 2011-2009 г.р. – Мяус Полина.

2 место – в категории Pre-Bronza Макаренко Кирилл, Beginners Elements 2012-2013 г.р. Недбай Каролина.

3 место – в категории Beginners Elements 2012-2013 г.р. Гейнович Ева, Beginners Elements 2009-2011 г.р. Матюк Анастасия, Beginners 2008-2009 г.р. Косенко София.

 
Спорт Фигурное катание
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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