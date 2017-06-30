Юные сумские фигуристы отличились на Львовщине

Сумская команда фигуристов, воспитанники Светланы Каравай и Екатерины Макаренко, завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.
1 место – в категории Silver 2002-2003 г.р. – Савельева Анна, Pre-Bronza Boys – Чхайло Богдан, Beginners 2007-2008 г.р. – Билоконь Анна, Beginners Elements 2011-2009 г.р. – Мяус Полина.
2 место – в категории Pre-Bronza Макаренко Кирилл, Beginners Elements 2012-2013 г.р. Недбай Каролина.
3 место – в категории Beginners Elements 2012-2013 г.р. Гейнович Ева, Beginners Elements 2009-2011 г.р. Матюк Анастасия, Beginners 2008-2009 г.р. Косенко София.
Детская лига фигурного катания в городе Сумы ищет спонсоров....
15-16 декабря в Харькове проходил турнир по фигурному катанию....
11-12 ноября проходил Кубок Полтавской области по фигурному катанию на коньках....
21 октября в Каменском (бывший Днепродзержинск) состоялся 1-й этап Всеукраинских соревнований по фигурному катанию на роликовых коньках....
Сегодня, 30 июня, в Дижоне (Франция) стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию на роликах....