Ахтырчанин обнаружил устаревший боеприпас 29 января в 15:00 в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении подозрительного металлического предмета в пер. Ярмарочном в г. Ахтырка.

Прибывшие на вызов спасатели установили, что находка - это 122-мм. артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Взрывоопасный предмет нашел местный житель на расстоянии 2 м до жилого дома.

На месте обнаружения боеприпасов выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.