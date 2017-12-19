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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:45171

Сумчане пенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии, могут получить временную соцпомощь

Департамент социальной защиты населения разъясняет порядок выплат пособий лицам, достигшим общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2017 года № 1098 утвержден Порядок назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату.

Этот Порядок определяет механизм назначения в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло возраста, определенного частью первой статьи 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», но не получило права на пенсионную выплату в связи с отсутствием страхового стажа, предусмотренного нормами указанной статьи, при наличии у него не менее 15 лет страхового стажа, и ее выплаты.

Назначение временной помощи лицу проводится структурными подразделениями по вопросам социальной защиты с учетом ее имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода.

Временная помощь перечисляется лицу каждые шесть месяцев и выплачивается до достижения таким лицом возраста, с которого оно приобретает право на пенсионную выплату.

Такая помощь назначается со дня, следующего за датой достижения пенсионного возраста, если обращение за временной помощью произошло не позднее чем через три месяца после достижения такого возраста. В случае, если обращение за временной помощью произошло позже чем через три месяца после достижения установленного возраста, то со дня обращения за помощью. Днем обращения считается день регистрации органом социальной защиты населения заявления со всеми необходимыми документами.

Размер пособий определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, но не может превышать 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 1 января этого года - 1373 грн, с 1 июля - 1435 грн, с 1 декабря - 1497 грн).

Общество Пенсии
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