Сумчане снова сидят без воды Несколько домов в городе остались временно без воды.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о том, что в связи с выполнением регламентных работ на внутридомовых инженерных сетях жилищными организациями и по заявкам жителей, приостановлено водоснабжение домов на ряде улиц.

С 9:00 подачу воды приостановлено в дома № 18 по ул. И Сирка, № 29 по ул. Заливная, № 55 по пр. Курскому, № 43Б по ул. Р. Атаманюка, № 43 по ул. Ковпака, № 30 по ул. С. Табалы, № 25 по ул. Прокофьева, № 36В по ул. Героев Крут, № 1 по ул. Лермонтова, № 49 по ул. Ильинская, № 24 по ул. Супруна, № 22 по ул. Леваневского, № 6 по ул. Горького.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.