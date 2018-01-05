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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:23145

Сумчане снова сидят без воды

Несколько домов в городе остались временно без воды.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о том, что в связи с выполнением регламентных работ на внутридомовых инженерных сетях жилищными организациями и по заявкам жителей, приостановлено водоснабжение домов на ряде улиц.

С 9:00 подачу воды приостановлено в дома № 18 по ул. И Сирка, № 29 по ул. Заливная, № 55 по пр. Курскому, № 43Б по ул. Р. Атаманюка, № 43 по ул. Ковпака, № 30 по ул. С. Табалы, № 25 по ул. Прокофьева, № 36В по ул. Героев Крут, № 1 по ул. Лермонтова, № 49 по ул. Ильинская, № 24 по ул. Супруна, № 22 по ул. Леваневского, № 6 по ул. Горького.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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