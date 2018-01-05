На Сумщине во время пожара в гараже пострадал хозяин 29 января в 11:50 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании гаража на территории частного домовладения по ул. Мира в с. Плавинище Роменского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 14-й Государственной пожарно-спасательной части и местные пожарные команды с. Николаевка и с. Пустовойтовка.

По предварительной информации, в здании, в котором находился его владелец, произошло возгорание бензина. Хозяин успел выбежать во двор, получив ожоги лица и обеих рук, и позвал на помощь мать. Женщина сразу сообщила о пожаре.

Прибыв на вызов, пожарные установили, что пламя уже охватило окно сооружения, хозяйственные принадлежности и начало распространяться на кровлю. Существовала угроза перекидывания огня на расположенный рядом жилой дом.

В 12:04 пожар был локализован, спасатели не допустили дальнейшего распространения, в 12:17 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и одну единицу спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 2 автомобиля местных пожарных команд.

Вследствие возгорания уничтожено окно и хозяйственные принадлежности, повреждена кровля на площади до 1,5 кв. м.

Окончательная причина пожара устанавливается, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.