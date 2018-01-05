Полиция Шостки оперативно задержала несовершеннолетнего грабителя Добычей неоднократно судимого 17-летнего злоумышленника стал дешевый мобильный телефон, отобранный у 32-летней женщины.

К сотрудникам полиции, дежуривших в составе группы реагирования патрульной полиции, обратилась 32-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что у нее отобрали мобильный телефон.

Как выяснили правоохранители, поздно вечером в квартиру женщины, где она живет с отцом-пенсионером, пришли незнакомые ребята. Последние рассказывали выдуманную историю, будто они соседи, и их волнует дурной запах из квартиры. Когда же гражданка вытащила мобильный, чтобы позвонить в полицию, один из парней выхватил его и убежал. Женщина пыталась самостоятельно догнать злоумышленника. Однако парень ударил ее по лицу и скрылся.

«Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями наши сотрудники по «горячим» следам установили личность злоумышленника, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Его утром нашли по месту жительства и для выяснения всех обстоятельств доставили в отдел полиции».

Парню 17 лет, он имеет три судимости за совершение подобных преступлений. Во время проведения необходимых следственных действий у него из кармана верхней одежды был изъят телефон потерпевшей.

Сам несовершеннолетний пояснил полицейским, что сначала телефон хотел продать, а потом решил оставить себе, чтобы всегда быть с друзьями на связи, потому что собственного не имеет.

Сейчас мобильный возвращен владелице. В отношении юноши открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.