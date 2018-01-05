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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:33205

Под Сумами пенсионер продавал односельчанам разбавленный спирт

Дополнительную «добавку» к пенсии зарабатывал пенсионер из Сумского района, продавая односельчанам разведенный этиловый спирт.

О том, что 69-летний пенсионер продает односельчанам самодельную водку, участковую офицеру полиции рассказали жители села, когда полицейский проводил обход обслуживаемой территории. Правоохранитель проверил сообщения и нашел им подтверждение.

Действительно, при осмотре домовладения у мужчины обнаружили и изъяли 50 литров жидкости с характерным признакам этилового спирта, и 7,5 литров уже готового, разведенного с водой, «продукта».

По словам самого мужчины, он приобрел спирт у неизвестного, который летом приезжал машиной в село и предлагал всем желающим купить у него несколько бутылок спирта. Сам же пенсионер реализовывал самодельный алкоголь по 30 гривен за пол-литровую бутылку.

Изъятую жидкость в емкостях уже направлено на экспертное исследование, на самого пенсионера составлен административный протокол, его ожидает уплата немалого штрафа.

Работники полиции призывают граждан быть осмотрительными, беречь свое здоровье, не злоупотреблять спиртным, не покупать «с рук» алкоголь сомнительного качества. И сообщать о работе подобных «точек» по телефонам 66-77-75, 66-77-90 (050) 307-99-50 в дежурную часть Сумского райотдела полиции, или участковому офицеру полиции по месту жительства или в сельсовет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Спирт Сумской район
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