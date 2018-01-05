На Сумщине полиция задержала односельчан, грабивших пенсионеров Грабители врывались в дома одиноких пенсионеров и отбирали у них все, что попадалось под руку: деньги, старенькие мобильники, продукты питания и даже конфеты.

Когда в дежурную часть Роменского отдела полиции с заявлением о разбойном нападении обратилась 77-летняя жительница района, на место происшествия немедленно выехала усиленная следственно-оперативная группа полиции

Как рассказала пожилая женщина, ночью в ее дом ворвались двое неизвестных. В это время она еще не спала, и поэтому услышала, как незваные гости, зайдя в дом, стали рыскать по комнатам. Затем они, угрожая применения физической силы, начали требовать у нее деньги. Испугавшись, старушка указала им тайник со сбережениями. Забрав у бабушки 900 гривен, злоумышленники «прихватили» с собой электрическую мельницу и старенький мобильный телефон, к тому же еще и прихватили из холодильника некоторые продукты.

Над раскрытием этого крайне циничного преступления сосредоточились не только оперативники, участковые и следственные Роменского отдела полиции, но и наиболее опытные работники ГУНП в Сумской области. После ряда оперативных и розыскных мероприятий они вышли на след вероятных подозреваемых. Мужчинам 36 и 40 лет, они из одного села.

Как выяснилось в ходе следственных действий, это не единственное такой преступление, совершенное «криминальным дуэтом» - весной и летом 2017 года сообщники подобным образом обобрали еще двух стариков.

В первом случае, который произошел в апреле, жертвой их нападения стала 79-летняя жительница села в Роменском районе. Оставив на окраине транспорт, на котором они добрались до села, злоумышленники пешком двинулись в дом пенсионерки. Сначала они потихоньку обшарили двор и подсобные помещения, а затем, сломав фомкой дверь, проникли в дом. Испуганная бабушка под угрозой применения силы отдала нападавшим последние 80 гривен, которые оставались в доме «на черный день». Мизерная добыча не удовлетворила сообщников, поэтому они при выходе из дома прихватили старенький радиоприемник, фонарик и конфеты. А чтобы совсем с «пустыми» руками не уходить со двора, забрали бочку с 40 литрами дизельного топлива, которое старушка держала для тракторов на вспашку своего огорода.

Следующей жертвой подельников стал одинокий 77-летний пенсионер из другого села. Злоумышленники действовали по той же схеме, что и в первом случае. В результате нападения они отобрали у дедушки 3500 гривен, радиоприемник, ТВ-тюнер и пульт к телевизору.

Впоследствии некоторые из отобранных у стариков вещей оперативники во время обысков обнаружили и изъяли по месту жительства как самих подозреваемых, так и у родственников одного из них. Как выяснилось, 36-летний нападающий отдельные вещи из своей доли добычи продал родным, не сказав, откуда у него взялись эти вещи.

Сейчас оба задержанных в содеянном признаются, объясняя, что сначала намеревались ограничиться кражами металлических предметов, чтобы сдать их в металлолом. А на грабеж пошли, потому что ничего из ожидаемого не находили, поэтому и врывались в помещения, чтобы не возвращаться с пустыми руками.

Что интересно: во всех случаях на дело мужчины ездили ночью, своим транспортом. Жертвами выбирали пенсионеров исключительно одиноких, из разных сел. С собой брали фомку, фонарики и перчатки. Полученную «добычу» делили между собой.

Что же толкнуло на такие преступления обоих мужчин, у каждого из которых есть семья, а один, к тому же, имеет еще и большое хозяйство, - сейчас в рамках открытого уголовного производства выясняет следствие. Мужчинам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, и сейчас они оба находятся в следственном изоляторе. За содеянное им грозит до двенадцати лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.