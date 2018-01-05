Авто-призрак обнаружили патрульные на Сумщине

Происшествие случилось в Путивльском районе. Следуя на обследование улично-дорожной сети, недалеко от города Путивль, экипаж сотрудников отдела БДД остановил автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого нарушил ПДД. Полицейские провели с водителем профилактическую беседу.
Во время проверки транспортного средства по имеющимся базам выяснилось, что по номерным знакам, которые были на авто, не числится ни одно транспортное средство. К тому же документы на легковушку также имели признаки подделки, это подтвердила и проверка по базам полиции - свидетельство о регистрации не значится в полицейских базах.
Стражи порядка вызвали на место остановки следственно-оперативную группу Путивльского отделения полиции. По данному факту проводится проверка.
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