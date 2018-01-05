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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:58167

Авто-призрак обнаружили патрульные на Сумщине

Инспекторы отдела БДД обнаружили автомобиль, который не значится ни в одной базе полиции.

Происшествие случилось в Путивльском районе. Следуя на обследование улично-дорожной сети, недалеко от города Путивль, экипаж сотрудников отдела БДД остановил автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого нарушил ПДД. Полицейские провели с водителем профилактическую беседу.

Во время проверки транспортного средства по имеющимся базам выяснилось, что по номерным знакам, которые были на авто, не числится ни одно транспортное средство. К тому же документы на легковушку также имели признаки подделки, это подтвердила и проверка по базам полиции - свидетельство о регистрации не значится в полицейских базах.

Стражи порядка вызвали на место остановки следственно-оперативную группу Путивльского отделения полиции. По данному факту проводится проверка.

Право Патрульная полиция Путивльский район
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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