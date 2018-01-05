Появились подробности убийства замглавы Лебединской РГА

Об этом сообщает УНИАН.
По словам пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Натальи Науменко, участие в охоте по лицензии на кабана принимали 9 человек: был сын погибшего, представители Украинского общества охотников и рыбаков, частный предприниматель, водитель одного из предприятий, пенсионер, сотрудник управления защиты экономики УМВД в Сумской области, а также рядовой прокурор Сумской местной прокуратуры.
"Пока не установлена умышленность убийства. Поэтому, если и в дальнейшем не будет подтверждаться этот факт, то будет изменена квалификация и лицу, осуществившему этот выстрел, а именно - на ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - отметила пресс-секретарь.
Как сообщалось, Легкий был застрелен в затылочную часть головы охотничьей пулей.
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