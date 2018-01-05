Появились подробности убийства замглавы Лебединской РГА Правоохранители могут переквалифицировать уголовное дело об убийстве на охоте заместителя председателя Лебединской райгосадминистрации Ивана Легкого на другую статью.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Натальи Науменко, участие в охоте по лицензии на кабана принимали 9 человек: был сын погибшего, представители Украинского общества охотников и рыбаков, частный предприниматель, водитель одного из предприятий, пенсионер, сотрудник управления защиты экономики УМВД в Сумской области, а также рядовой прокурор Сумской местной прокуратуры.

"Пока не установлена умышленность убийства. Поэтому, если и в дальнейшем не будет подтверждаться этот факт, то будет изменена квалификация и лицу, осуществившему этот выстрел, а именно - на ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - отметила пресс-секретарь.

Как сообщалось, Легкий был застрелен в затылочную часть головы охотничьей пулей.