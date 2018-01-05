Ветеран АТО Олег Кравець: «У нардепа-радикала Сергія Рибалки руки по лікоть в крові» Ветеран АТО та громадський активіст Олег Кравець в ефірі сумського телеканалу «Відікон» закликав Генеральну прокуратуру та СБУ притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата Сергія Рибалку за ведення спільного бізнесу з терористичними організаціями в ОРДЛО та російськими окупантами в Криму.

«Має діяти лише закон військового часу. Це повинні бути дуже жорсткі покарання. Я вже не кажу, що в Сергія Рибалки треба просто забрати мандат, поцілувати та відпустити. Це – не спортивна рибалка. Не можна так, що зловили зрадника Батьківщини, поцілували його та відпустили. Потрібні більш конкретні і жорсткі покарання. Це має бути кримінальна відповідальність», - заявив Олег Кравець у відповідь на запитання, якою має бути реакція української влади на факти торгівлі з ворогом під час АТО.

Кравець нагадав журналістам сумського телеканалу, що нині, згідно з рішеннями сумської Феміди, за торгівлю в ОРДЛО та в окупованому Криму заарештовані провідні топ-менеджери компанії «S.Group» та «Снек-Експорт», які сам Сергій Рибалка неодноразово називав своїм «родинним бізнесом».

«Один з менеджерів «Снек-Експорт» Денис Пробачай затриманий прокуратурою Сумської області. Так само затриманий і інший менеджер «S.Group» Юрій Джабраїлов . Зараз по ним ведуться слідства. Було доведено величезним журналістським розслідуванням, що Сергій Рибалка безпосередньо домовляється з терористами в ОРДЛО про те, як і куди поставляти яку кількість продукції. Про те, що його снеки продаються і Криму, - ми також про це знаємо. Поки Пробачай сидить, і поки сидить Джабраїлов, пан Рибалка не припиняє свою діяльність. Він вважає, що це йому – іграшки. Знаєте, вже всьому терпінню приходить кінець», - висловив власне обурення ветеран АТО.

Ветеран АТО Олег Кравець закликав депутатів Верховної Ради дати дозвіл на притягнення Сергія Рибалки до кримінальної відповідальності за фінансування терористів, а поки ГПУ готуватиме відповідне подання – персонально бойкотувати депутата-радикала просто у стінах парламенту. Інакше, впевнений Кравець, кров вбитих українських воїнів буде на совісті всіх тих, хто знаходиться поруч з торгівцем на крові у стінах ВР.

«Те, що має зробити Верховна Рада сьогодні – це не прикривати у своїх лавах таких людей. Поруч сидячий народний депутат, йому повинно бути просто моторошно та стидно, що він сидить порчу з такою людиною. Людиною, яка займається торгівлею на крові. У нього ж руки по лікоть в крові наших хлопців. Отих хлопців, які загинули в Іловайську, які загинули в Дебальцевому.. І поряд з ним депутати мають просто не подавати йому руки. А завтра його б мали вже вивести та судити народним судом привселюдно. І хай би на цьому суді був Порошенко. Хай би на цьому суді була вся Верховна Рада. І щоб дивилися всі», - заявив Олег Кравець в ефірі телеканалу «Відікон». ІД