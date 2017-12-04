Начальник поезда душила журналиста за вопрос, почему в вагоне холодно (видео)

В нем он рассказывает, как пытался выяснить, почему так холодно в вагоне электрички (+ 8°С), в которой ехал, и как его за это чуть не задушила начальник поезда.
Произошло это 25 января в электричке «Фастов - Шостка».
С 1 февраля будет отменен электропоезд № 830 «Шостка - Киев»....
ООО «Украинская машиностроительная техника», которое за год натендерило в системе ПАО «Украинская железная дорога» больше 300 млн грн, фигурирует в...
«Укрзалізниця» назначила на период новогодних и рождественских праздников дополнительный поезд, региональный экспресс 795/796 Киев-Сумы....
С 10 декабря «Укрзалізниця» убирает из графика движения поездов на 2017-2018 годы 9 маршрутов и добавляет более 10 новых....
Об этом на своей странице в фейсбуке написал эксперт по транспорту, доцент Конотопского института СумГУ Дмитрий Власенко....