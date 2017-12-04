Начальник поезда душила журналиста за вопрос, почему в вагоне холодно (видео) 29 января на Ютубе появился экстренный выпуск нового проекта шосткинца Ярослава Гули «Школа справедливости».

В нем он рассказывает, как пытался выяснить, почему так холодно в вагоне электрички (+ 8°С), в которой ехал, и как его за это чуть не задушила начальник поезда.

Произошло это 25 января в электричке «Фастов - Шостка».