Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15100

Начальник поезда душила журналиста за вопрос, почему в вагоне холодно (видео)

29 января на Ютубе появился экстренный выпуск нового проекта шосткинца Ярослава Гули «Школа справедливости».

В нем он рассказывает, как пытался выяснить, почему так холодно в вагоне электрички (+ 8°С), в которой ехал, и как его за это чуть не задушила начальник поезда.

Произошло это 25 января в электричке «Фастов - Шостка».

Право Укрзалізниця
view counter

По тематике

24.01.2018 11:58

Новый поезд Шостка – Киев будет в три раза дороже старого

С 1 февраля будет отменен электропоезд № 830 «Шостка - Киев»....

13.12.2017 16:15

Полиция не нашла по месту регистрации «прокладку», которая за год выиграла на железной дороге более 300 млн грн

ООО «Украинская машиностроительная техника», которое за год натендерило в системе ПАО «Украинская железная дорога» больше 300 млн грн, фигурирует в...

11.12.2017 13:50

Сумчанам добавили праздничный поезд на Киев

«Укрзалізниця» назначила на период новогодних и рождественских праздников дополнительный поезд, региональный экспресс 795/796 Киев-Сумы....

06.12.2017 14:19

«Укрзалізниця» отменяет девять непопулярных маршрутов и добавляет более десяти новых

С 10 декабря «Укрзалізниця» убирает из графика движения поездов на 2017-2018 годы 9 маршрутов и добавляет более 10 новых....

04.12.2017 10:15

С 12 декабря через Сумы будет ездить ежедневный поезд «Лисичанск - Ужгород»

Об этом на своей странице в фейсбуке написал эксперт по транспорту, доцент Конотопского института СумГУ Дмитрий Власенко....

Новости

По 5: в Сумах повысили стоимость проезда в маршрутках 1
Вчера 16:47
На Сумщине во время охоты застрелен замглавы Лебединской РГА
28.01.2018 15:36
В Сумах на ходу загорелся автомобиль (видео)
Сегодня 13:47
У памятного знака Героям Крут появилось, куда поставить цветы
Сегодня 13:29
Научный батл: в Сумском НПО состоялся конкурс молодых талантливых инженеров
Сегодня 13:25
На чемпионате Украины почти все «золото» завоевали шосткинские конькобежцы
Сегодня 13:20
Начальник поезда душила журналиста за вопрос, почему в вагоне холодно (видео)
Сегодня 13:15
Ветеран АТО Олег Кравець: «У нардепа-радикала Сергія Рибалки руки по лікоть в крові»
Сегодня 13:12
Появились подробности убийства замглавы Лебединской РГА
Сегодня 13:10
Авто-призрак обнаружили патрульные на Сумщине
Сегодня 12:58
Сумские налоговики взыскали с госпредприятия 1,3 млн грн НДС
Сегодня 12:55
На Сумщине полиция задержала односельчан, грабивших пенсионеров
Сегодня 12:40
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.