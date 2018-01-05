Научный батл: в Сумском НПО состоялся конкурс молодых талантливых инженеров В ПАО «Сумское НПО» чтят память о людях, которые прославляли предприятие своими открытиями и достижениями. К плеяде выдающихся заводчан принадлежит и лауреат Государственной премии Украины, кандидат технических наук Владимир Сухиненко. Много лет он работал генеральным конструктором турбокомпрессорных машин объединения. Чтобы слава этого специалиста не угасала, на предприятии почти два десятилетия назад был учрежден конкурс научно-технических работ, который определенным образом продолжает дело всей его жизни. Подведение итогов интеллектуального турнира среди молодых сотрудников, занимающихся разработкой оборудования, уже традиционно состоялось в конце января и было приурочено ко дню рождения известного инженера.

Директор по персоналу СНПО Сергей Подкуйко, который председательствовал на заседании комиссии, определявшей победителей соревнования, отметил: «Подпитка научного потенциала предприятия новыми идеями от молодой генерации сумских машиностроителей – важная миссия, достижению которой способствует в том числе и конкурс имени Сухиненко. Он объединяет вокруг себя неравнодушных, инициативных, тех, кто находится в постоянном творческом поиске. Представленные на рассмотрение жюри разработки, за которыми бесчисленные часы кропотливой работы, в очередной раз показали, что заводская молодежь преисполнена интересных задумок. Их внедрение непременно будет продвигать нашу торговую марку вперед».

В этом году без внимания и наград не остались старания восьми участников как индивидуально, так и в составе авторских коллективов. Все они выходцы из специального конструкторского бюро.

Так, первая премия присуждена инженерному тандему Олега Щербакова и Андрея Каруцкого за успешные исследования, направленные на создание конструкции выхлопного тракта газоперекачивающего агрегата с системой каталитической очистки выхлопных газов от монооксида углерода.

Второе место соревнований между собой разделили сразу четверо заводчан. Среди них: Николай Борисов, Марина Ольховик, Данил Корженко, которые прорабатывали способ утилизации тепла системы смазки газотурбинного двигателя, применяя при этом газо-масляный теплообменник в безопасном исполнении. Дополнил компанию серебряных призеров также Андрей Бурый – он единолично занимался специализированным программным комплексом для расчета свободных и вынужденных крутильных колебаний валопроводов поршневых компрессорных установок.

Исследование вихревой расширительной машины для объектов газовой промышленности, которое проводила авторская группа в составе Дмитрия Мирошниченко и Игоря Тертышного, по мнению жюри, заслужило третьего места.

Между прочим, для Игоря Тертышного эта награда оказалась не последней. Сделанный им анализ эффективности рабочего процесса турбокомпрессорных агрегатов газовой промышленности, целью которого было совершенствование конструкции, принес молодому ученому еще и поощрительную премию.

«Я уже третий раз принимаю участие в данном конкурсе, и каждый раз мне трудно быть целиком и полностью довольным собственным результатом, ведь, как известно, нет предела для совершенствования. Поэтому не собираюсь останавливаться, а наоборот – планирую более тщательно заняться изучением эффективности процесса турбокомпрессорных машин», – комментирует двойной призер.

Всем триумфаторам вручили дипломы и денежные премии в размере от 500 до 2000 грн в зависимости от занятого места.

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