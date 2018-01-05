Сумы примут чемпионат Украины по легкой атлетике

Сильнейшие легкоатлеты страны будут бороться за победу на чемпионате Украины в помещении и место в сборной для участия в чемпионате мира в помещении.
Соревнования пройдут в манеже СумГУ. Начало в 10.00. Вход свободный.
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