Сумы примут чемпионат Украины по легкой атлетике 9-11 февраля Сумы будут принимать главный национальный старт зимнего сезона.

Сильнейшие легкоатлеты страны будут бороться за победу на чемпионате Украины в помещении и место в сборной для участия в чемпионате мира в помещении.

Соревнования пройдут в манеже СумГУ. Начало в 10.00. Вход свободный.