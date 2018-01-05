В Сумах на ходу загорелся автомобиль (видео)

Происшествие случилось выходные на проспекте Курском. Патрульные следовали на сообщение, поступившее на линию 102, когда их авто обогнал ВАЗ, из-под которого сыпались искры и виднелся огонь.
Полицейские догнали авто и с помощью спецсигнала и громкоговорителя подали сигнал об остановке. Причину остановки понял и сам водитель, который, выйдя из авто, открыл капот и побежал за огнетушителем.
В этот момент инспектор 3-й роты Дмитрий Зима взял из служебного авто огнетушитель и побежал тушить пламя. К нему присоединился владелец авто. К счастью, двух огнетушителей хватило, чтобы полностью ликвидировать очаг.
Мужчина объяснил, что вообще не видел огня, поэтому, даже не представлял, как могла закончиться его поездка. Напоследок он поблагодарил полицейским, которые оперативно среагировали и вовремя ему помогли.
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