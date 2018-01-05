В Сумах на ходу загорелся автомобиль (видео) Патрульные помогли потушить автомобиль, который загорелся прямо во время движения.

Происшествие случилось выходные на проспекте Курском. Патрульные следовали на сообщение, поступившее на линию 102, когда их авто обогнал ВАЗ, из-под которого сыпались искры и виднелся огонь.

Полицейские догнали авто и с помощью спецсигнала и громкоговорителя подали сигнал об остановке. Причину остановки понял и сам водитель, который, выйдя из авто, открыл капот и побежал за огнетушителем.

В этот момент инспектор 3-й роты Дмитрий Зима взял из служебного авто огнетушитель и побежал тушить пламя. К нему присоединился владелец авто. К счастью, двух огнетушителей хватило, чтобы полностью ликвидировать очаг.

Мужчина объяснил, что вообще не видел огня, поэтому, даже не представлял, как могла закончиться его поездка. Напоследок он поблагодарил полицейским, которые оперативно среагировали и вовремя ему помогли.